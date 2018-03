MÄRKTE-Lanxess-Ausblick enttäuscht Anleger

Frankfurt, 15. Mrz (Reuters) - Trotz einer Dividendenerhöhung haben Anleger am Donnerstag Lanxess-Aktien aus ihren Depots geworfen. Die Titel verloren in der Spitze 4,7 Prozent auf 64,10 Euro und waren damit so billig wie seit knapp drei Monaten nicht mehr. Sie bildeten das Schlusslicht im MDax. Laut Markus Mayer, Analyst bei der Baader Bank, enttäuschte der Ausblick für 2018. Für das laufende Jahr erwartet Lanxess eine leichte Steigerung des bereinigten Ebitda. Das sei weniger als der Markt erwartet habe, erläutert der Experte. Auch ein Händler erklärte, der Ausblick sei wenig überzeugend. Für Enttäuschung sorgte laut Baader-Analyst Mayer zudem die Dividende, die ebenfalls hinter den Markterwartungen zurückgeblieben sei. Lanxess erhöht die Dividende um 14 Prozent auf 80 Cent. (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)

