MÄRKTE-Übernahmeofferte beflügelt Flugzeug-Zulieferer Latecoere

Frankfurt, 01. Jul (Reuters) - Wegen der geplanten Übernahme durch den Finanzinvestor Searchlight Capital steuert Latecoere auf den größten Tagesgewinn seit einem Viertel Jahrhundert zu. Die Aktien des Airbus- und Boeing-Zulieferers stiegen am Montag zeitweise um gut 33 Prozent auf 3,83 Euro. Dabei wechselten innerhalb der ersten 30 Handelminuten bereits mehr als drei Mal so viele Latecoere-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Searchlight bietet den Eignern des Flugzeug-Zulieferers 3,85 Euro je Aktie oder insgesamt 365 Millionen Euro. Die Offerte komme nicht überraschend, schrieben die Analysten des Brokerhauses Midcap Partners. Allerdings spiegele sie die mittelfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens nicht angemessen wider.