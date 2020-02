MÄRKTE-Aktie von Laura Ashley droht größter Tagesverlust seit 1989

London, 17. Feb (Reuters) - Ein akuter Finanzbedarf bei Laura Ashley verschreckt Anleger. Der angeschlagene britische Mode- und Einrichtungshändler verhandelt nach eigenen Angaben mit seinem Haupt-Kreditgeber, der US-Bank Wells Fargo, und Großaktionär MUI Asia über zusätzliche Mittel. Eine Kapitalspritze durch MUI stehe aber nicht zur Diskussion. “Wenn sich das Unternehmen seinen Finanzbedarf nicht decken kann, muss es die notwendigen Optionen prüfen”, teilte MUI mit. Die Aktien des Unternehmens, zu dessen Kunden Prinzessin Diana zählte, stürzten am Montag um fast 40 Prozent auf zwei Pence ab und steuerten auf den größten Tagesverlust seit mehr als 30 Jahren zu. Innerhalb der ersten 45 Handelsminuten wechselten mehr als drei Mal so viele Laura Ashley-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Im zweiten Halbjahr 2019 fielen die Umsätze von Laura Ashley um 10,8 Prozent auf umgerechnet 132 Millionen Euro. Zum Jahresauftakt 2020 hätten sie stagniert. Detaillierte Zahlen sollen am Donnerstag vorgelegt werden.