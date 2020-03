MÄRKTE-Kurssturz bei Laura Ashley - Insolvenz wegen Coronavirus

Frankfurt, 17. Mrz (Reuters) - Die nahende Insolvenz brockt Laura Ashley den größten Kurssturz der Firmengeschichte ein. Die Aktien des britischen Mode- und Einrichtungshändlers, zu dessen Kunden einst Prinzessin Diana zählte, fielen am Dienstag um fast 65 Prozent auf ein Rekordtief von 0,35 Pence, bevor sie vom Handel ausgesetzt wurden.

Das Unternehmen kündigte die Einsetzung von Insolvenzverwaltern an, weil wegen der Coronavirus-Pandemie das Geschäft wegbreche. Zwar verhandele man mit neuen Geldgebern, werde aber nicht rechtzeitig an frisches Kapital kommen. Großaktionär MUI Asia könne auch keine finanzielle Hilfe leisten. Laura Ashley kämpft seit Längerem mit fallenden Umsätzen und steigenden Verlusten.