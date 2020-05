MÄRKTE-Anleger drehen TAG Immobilien den Rücken zu - LEG im Plus

Frankfurt, 27. Mai (Reuters) - Die nach wenigen Tagen geplatzten Fusionsgespräche zwischen TAG Immobilien und LEG Immobilien haben TAG-Anleger auf dem falschen Fuß erwischt. Die Aktien fielen am Mittwoch um rund zwei Prozent auf 20,38 Euro und waren einer der größten Verlierer im Nebenwerteindex MDax. Die Titel des ebenfalls im MDax gelisteten Rivalen LEG, der den Versuch eines Zusammenschlusses vergangene Woche ins Rollen gebracht hatte, legten um gut ein Prozent auf 108,90 Euro zu.

LEG hatte am Dienstagabend mitgeteilt, dass Gespräche über eine mögliche Fusion abgebrochen worden seien, weil man sich nicht über das Umtauschverhältnis für die Aktien einig geworden sei. TAG Immobilien hatte sich bisher nie zu den Verhandlungen geäußert.

Analysten der US-Bank Jefferies hatten sich bereits in der vergangenen Woche kritisch geäußert über das Vorhaben der LEG. “Eine Fusion zwischen den beiden ist keine offensichtliche Kombination, da es keine sinnvollen Portfolioüberschneidungen gibt und Synergieeffekte eher begrenzt sind”, schrieben sie in einem Kurzkommentar. Auch sei es problematisch, mitten in der Corona-Krise einen solchen Versuch zu starten. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)