MÄRKTE-Leonardo-Aktie hebt dank starkem Hubschrauber-Geschäft ab

Frankfurt, 31. Jul (Reuters) - Ein optimistischerer Ausblick ermuntert Anleger zum Einstieg bei Leonardo. Die Aktien des italienischen Luftfahrt- und Rüstungskonzerns stiegen am Dienstag um bis zu 8,7 Prozent und steuerten auf den größten Tagesgewinn seit sechs Jahren zu. Dabei wechselten innerhalb der ersten Handelsstunde bereits mehr als doppelt so viele Leonardo-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Dank der Erholung der Hubschrauber-Sparte hob das Unternehmen, das unter anderem den Kampfjet Eurofighter baut und Teile für Zivilmaschinen von Airbus und Boeing liefert, sein Gesamtjahresziel für den Umsatz auf 14 bis 14,5 von 12,5 bis 13 Milliarden Euro an. Der operative Cash Flow werde bei 300 bis 350 statt 100 Millionen Euro liegen.

Im ersten Halbjahr steigerte Leonardo die Erlöse um 1,7 Prozent auf 5,59 Milliarden Euro. Der Gewinn halbierte sich jedoch wegen einmaliger Kosten eines Verrentungsprogramm für Mitarbeiter auf 106 Millionen Euro.