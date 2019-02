MÄRKTE-Leoni-Anleger ergreifen die Flucht - Aktie auf 7,5-Jahres-Tief

Frankfurt, 08. Feb (Reuters) - Der deutliche Gewinneinbruch im vergangenen Jahr und die Dividendenkürzung lassen bei Leoni-Anlegern die Alarmglocken schrillen. Die Aktien rauschten am Freitag um ein Viertel auf 22,55 Euro nach unten und erreichten den tiefsten Stand seit siebeneinhalb Jahren. “Es war zwar zu erwarten, dass Leoni seine Ziele nicht erreichen wird, aber das Ausmaß ist alarmierend”, schrieben die Experten der Bank Hauck & Aufhäuser in einem Kurzkommentar. Die Tatsache, dass Leoni auch seine mittelfristigen Ziele nach unten geschraubt habe, zeige, dass die Firma zum Restrukturierungsfall geworden sei. Die Kosten für einen möglichen Konzernumbau seien noch nicht abzuschätzen.

Analyst Christian Ludwig vom Bankhaus Lampe erklärte, der Ausblick von Leoni sei ein “Desaster”. Der Autozulieferer hatte mitgeteilt, seine Umsatz- und Renditeziele für 2020 nicht halten zu können. 2019 werde der Umsatz nur leicht auf 5,2 (2018: 5,1) Milliarden Euro steigen. Das Ebit werde sogar noch einmal auf 100 bis 130 Millionen Euro sinken. “Das ist rund die Hälfte dessen, was bisher am Markt erwartet wurde”, schrieb Ludwig in einem Kurzkommentar zur Aktie.

Das Betriebsergebnis (Ebit) des Nürnberger Kabelspezialisten brach im vergangenen Jahr um mehr als ein Drittel auf 144 (2017: 227) Millionen Euro ein. Im vierten Quartal schrieb Leoni sogar operativ rote Zahlen. Die Dividende für das abgelaufene Jahr soll ausfallen. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)