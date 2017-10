MÄRKTE-Linde nach Zahlen auf Rekordhoch und ganz vorne im Dax

Frankfurt, 27. Okt (Reuters) - Der Münchner Industriegase-Konzern Linde hat an der Börse mit einem Gewinn- und Umsatzplus in den ersten neun Monaten überzeugt. Die Papiere legten am Freitag 3,4 Prozent auf ein Rekordhoch von 189,75 Euro zu. Damit führten sie die Gewinnerliste im Leitindex Dax an.

Analysten gefiel vor allem der Zuwachs beim Auftragseingang und der gestiegene Cash-Flow. “Linde hat gute Zahlen vorgelegt”, urteilte die Baader Bank. Der laufende Fusionsprozess mit Praxair sei aber insgesamt wichtiger als die Bilanz. Die Analysten von Liberum bemängelten die aus ihrer Sicht bislang schwachen Umsätze im Gesundheitssektor. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)