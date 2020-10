MÄRKTE-Logitech und Sonos im Minus - Lautsprecher fliegen aus Apple Shop

Frankfurt, 06. Okt (Reuters) - Apple nimmt die Lautsprecher von Logitech und Sonos aus dem Sortiment seines Onlineshops und schickt damit die Aktien auf Talfahrt. Die Papiere von Logitech und Sonos gaben am Dienstag bis zu 6,6 Prozent nach.

Der iPhone-Hersteller verkauft jetzt nur noch eigene Produkte sowie Lautsprecher und Kopfhörer des Tochterunternehmens Beats. “Wir passen unser Sortiment regelmäßig an, wenn neue Produkte auf den Markt kommen oder sich die Ansprüche der Verbraucher ändern”, sagte ein Sprecher. In der Vergangenheit gab es häufig rund um die Einführung neuer Produkte größere Änderungen. So wurden Medienberichten zufolge nach der Einführung der Apple Watch Fitness-Armbänder von Fitbit aus dem Katalog genommen. (Reporterin: Christina Amann redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)