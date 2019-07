MÄRKTE-Autohandelskette Lookers fallen nach Gewinnwarnung

Frankfurt, 12. Jul (Reuters) - Die britische Autohandelskette Lookers hat ihre Anleger mit einer Gewinnwarnung vergrault. Die Aktien brachen am Freitag in London um 27,3 Prozent ein und markierten ein Zehn-Jahres-Tief.

Das Umfeld bleibe angesichts eines schwachen Verbrauchervertrauens in Folge der politischen Unsicherheiten und anhaltenden Margendrucks bei Gebrauchtwagen auch in der zweiten Jahreshälfte schwierig, teilte Lookers mit. Im ersten Halbjahr werde der Vorsteuergewinn voraussichtlich auf 32 Millionen Pfund von 43 Millionen Pfund im Vorjahreszeitraum sinken.