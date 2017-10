MÄRKTE-L'Oreal-Rally hievt Pariser Börse auf Drei-Monats-Hoch

Frankfurt/Paris, 22. Sep (Reuters) - In der Hoffnung auf eine Aufstockung der Anteile durch einen der beiden größten Aktionäre steigen Anleger bei L‘Oreal ein. Die Aktien des französischen Kosmetik-Konzerns stiegen um bis zu 6,7 Prozent auf 188,50 Euro. Damit hievte das Index-Schwergewicht den Pariser CAC40 auf ein Drei-Monats-Hoch von 5278,57 Punkte. Nestle legten in Zürich 0,7 Prozent zu.

Der Tod der L‘Oreal-Erbin Liliane Bettencourt sorgte für die neuen Mutmaßungen an der Börse. Ihre Familie hält ein Drittel an dem Unternehmen, Nestle rangiert mit 23 Prozent dahinter. Ein Vertrag sieht vor, dass weder die Gründerfamilie noch der Schweizer Lebensmittel-Konzern ihren Anteil an L‘Oreal zu Lebzeiten von Liliane Bettencourt sowie bis zu sechs Monate nach ihrem Tod erhöhen dürfen.

"Nun flammen die Spekulationen um Nestles Pläne für die L'Oreal-Beteiligung wieder auf", schrieben die Analysten der Investmentbank Jefferies in einem Kommentar. Denkbar seien ein Rückkauf durch die Gründerfamilie oder eine Komplettübernahme des französischen Konzerns durch die Schweizer Firma. Liliane Bettencourts Tochter Francoise Bettencourt-Meyers betonte allerdings, dass die Familie an L'Oreal und dessen Management festhält.