MÄRKTE-L'Oreal bei Anlegern beliebt nach Umsatzplus

Paris, 09. Feb (Reuters) - Nach einem überraschend starken Umsatzwachstum im vergangenen Jahr haben sich Anleger mit Aktien von L‘Oreal eingedeckt. Die Titel kletterten am Freitag um 2,2 Prozent auf 175,55 Euro und waren zeitweise der größten Gewinner im Pariser Leitindex CAC 40 und im EuroStoxx50. Die Kosmetikfirma steigerte ihren Umsatz 2017 um 4,8 Prozent auf 26 Milliarden Euro. Vor allem die Nachfrage aus Asien für die Luxus-Marke Lancome war nach Angaben des Managements hoch.

Analysten waren besonders von dem 5,5-prozentigen Umsatzplus im vierten Quartal überrascht. Sie hatten mit weniger gerechnet. “Die Ergebnisse sind ermutigend”, erklärten die Analysten vom Broker Investec Securities und empfahlen die Aktien zum Kauf.

Gefallen fanden Aktionäre auch an zuversichtlichen Äußerungen von L'Oreal-Chef Jean-Paul Agon. Die Kosmetikindustrie werde sich 2018 dynamisch entwickeln und der Konzern werde seine Umsätze weiter steigern, kündigte er an. Zudem erklärte Agon in einem Interview mit der "Financial Times", L'Oreal wäre bereit, die 23-prozentige Beteiligung des Schweizer Lebensmittekonzerns Nestle an L´Oreal zurückzukaufen, sollte sich Nestle zu einem Verkauf entschließen.