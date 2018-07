MÄRKTE-Lufthansa nach Zahlen Dax-Überflieger - Analysten warnen aber

Frankfurt, 31. Jul (Reuters) - Nach einem unerwartet soliden zweiten Quartal haben sich Anleger am Dienstag mit Aktien der Lufthansa eingedeckt. Die Titel stiegen um bis zu 6,3 Prozent auf 23,56 Euro und waren mit Abstand größter Dax-Gewinner. Bei der Fluggesellschaft ging das um Sondereffekte bereinigte Vorsteuerergebnis (Ebit) von April bis Juni zwar um 3,4 Prozent auf 982 Millionen Euro zurück. Analysten hatten aber mit noch stärkeren Einbußen gerechnet. Positiv kam an der Börse Analysten zufolge auch an, dass die Lufthansa im zweiten Halbjahr nun leicht höhere statt nur stabile Stückerlöse erwartet, vor allem dank der Preisentwicklung auf den Nordatlantikrouten.

Haare in der Suppe fanden die Experten allerdings auch: Der Konzern rechnet wegen des in den vergangenen Wochen stark gestiegenen Ölpreises mit einem Anstieg der Treibstoffkosten von 850 Millionen Euro statt des bislang prognostizierten Zuwachses von 600 Millionen Euro. Auch die Prognose für das Kapazitätswachstum wurde von 8,5 Prozent auf 8,0 Prozent gesenkt.

Das Analysehaus Liberum bestätigte daher sein Rating für die Lufthansa-Aktien mit "hold" und das Kursziel mit 24,50 Euro. Es bestehe das Risiko, dass das Ertragswachstum nicht nachhaltig sei und das Kostenrisiko auf der anderen Seite weiter steige. Auch die Experten von Bankhaus Lampe behielten ihre Einschätzung für die Aktien bei "hold" und ihr Kursziel bei 26 Euro. Das voraussichtlich positiv bleibende Geschäftsumfeld, der vergleichsweise geringe Preisdruck und Chancen aus der weiteren Konsolidierung in der Branche seien im Kurs weitgehend eingepreist. Großes Thema für die Lufthansa bleibe aber das Risiko von steigenden Kerosinkosten.