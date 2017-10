MÄRKTE-Lufthansa fliegen auf höchsten Stand seit fast 17 Jahren

Frankfurt, 12. Okt (Reuters) - Der Deal zwischen der Lufthansa und Air Berlin lässt Anleger jubeln. Die Aktien der Lufthansa kletterten am Donnerstag um 3,2 Prozent auf 25,34 Euro, das war der höchste Stand seit Anfang 2001. Die Papiere der insolventen Rivalin schossen um fast die Hälfte auf 23 Cent in die Höhe. Lufthansa-Chef Carsten Spohr sagte in Berlin, er werde im Laufe des Tages den Vertrag mit Air Berlin unterzeichnen.

Analysten der Investmentbank Bernstein stuften die Titel der größten deutschen Fluggesellschaft auf “outperform” von “market-perform” nach oben und hoben das Kursziel auf 30 Euro von 22 Euro an. Auch die Experten der Bank HSBC legten ein neues Kursziel von 29 Euro nach zuvor 25 Euro fest und bestätigten ihr “buy”-Rating.

Die Konsolidierung im deutschen Flugmarkt werde der Lufthansa Rückenwind geben, erklärten die Bernstein-Analysten. Zudem würden dadurch die Margen im kommenden Jahr weniger stark fallen und die Ergebnisse 2017 und 2018 positiv beeinflussen.

Bei der HSBC hieß es in einem Kurzkommentar zur Aktie, die anstehenden Veränderungen sähen “zu gut aus, um wahr zu sein”. Der Konzern habe sich mit den Piloten geeinigt, die Passagierzahlen stiegen und die Übernahme von großen Teilen der Air Berlin stehe unmittelbar bevor. “Der Air-Berlin-Deal macht die Lufthansa in ihrem Heimatmarkt stärker, was in den kommenden Jahren zu steigenden Erträgen führen sollte.” (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)