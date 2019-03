MÄRKTE-Yogahosen für Männer lassen Lululemon an der Börse abheben

Frankfurt, 28. Mrz (Reuters) - Der Einstieg von Lululemon ins Geschäft mit Yogahosen für Männer hat die Anleger begeistert. Die in den USA notierten Aktien des kanadischen Herstellers von Yoga- und Joggingbekleidung schossen am Donnerstag um bis zu 16,5 Prozent auf ein Rekordhoch von 171 Dollar in die Höhe. Zahlreiche Analysten schraubten ihre Kursziele für die Titel nach oben. Lululemon Athletica habe mit Angeboten für Männer gute Chancen, den Platzhirschen Nike und Adidas Konkurrenz zu machen, erklärte Analyst Allen Adamson von der Beratungsfirma Metaforce. Vor allem in Märkten wie China könne Lululemon mit seinen Modeprodukten punkten, die nicht nur den Sportbereich sondern auch den Freizeitbereich abdeckten.

Für Freude bei Aktionären sorgte auch ein Gewinnsprung im vierten Quartal. Außerdem ist die Modekette, die 90 Prozent ihrer Umsätze in Nordamerika erwirtschaftet, für dieses Jahr optimistischer als von Analysten erwartet.

Aktien von Nike notierten 1,7 Prozent fester ei 84,48 Dollar. Die im Dax.GDAXI> notierten Papiere von Adidas gewannen 0,6 Prozent auf 215,10 Euro.