MÄRKTE-Luxus-Aktien nach Umsatzsprung bei LVMH heiß begehrt

Frankfurt, 10. Okt (Reuters) - Nach einem unerwartet starken Umsatzanstieg bei LVMH haben sich Anleger am Dienstag mit Aktien von Luxusgüter-Anbietern eingedeckt. Die Titel des französischen Louis-Vitton-Konzerns LVMH kletterten an der Börse in Paris um drei Prozent auf ein Fünfeinhalb-Monats-Hoch von 238,85 Euro. Papiere von Dior und der Puma-Mutter Kering gewannen je rund zwei Prozent und notierten auf Rekordhochs von 277,50 und 351,05 Euro. Die Aktien von Hermes und Burberry verteuerten sich je um rund ein Prozent. Am Frankfurter Parkett zogen die Titel von Puma um bis zu 2,1 Prozent auf 339,15 Euro an, Hugo Boss-Aktien machten zeitweise 1,2 Prozent Boden gut auf 77,22 Euro.

Analyst Mario Ortelli vom Brokerhaus Bernstein sagte, die robusten Quartalszahlen von LVMH hätten Signalwirkung für die ganze Branche. LVMH erlöste im dritten Quartal vor allem dank seiner Mode- und Lederwarensparte mit 30 Milliarden Euro rund zwölf Prozent mehr. Analysten hatten mit einem geringeren Umsatzplus gerechnet. Auch das Geschäft mit Spirituosen habe sich verbessert, allerdings nicht so sehr wie im Vorquartal. (Reporter: Tricia Wright und Patricia Uhlig, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)