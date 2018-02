MÄRKTE-Macy's punktet mit Umsatz- und Gewinnzuwachs

New York, 27. Feb (Reuters) - Ein überraschend hoher Umsatzzuwachs hat am Dienstag im vorbörslichen US-Handel die Aktien von Macy’s angeschoben. Die Papiere der größten US-Kaufhauskette stiegen um rund zehn Prozent auf 30,20 Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie fiel mit 2,82 Dollar elf Cent höher aus als von Analysten im Schnitt erwartet. Der Umsatz stieg um 1,8 Prozent auf 8,67 Milliarden Dollar. Vor allem in Geschäften, in denen auch andere Anbieter ihre Waren anboten und die länger als zwölf Monate geöffnet waren, klingelten die Kassen. Ein überraschend hoher Umsatzzuwachs hat am Dienstag im vorbörslichen US-Handel die Aktien von Macy’s angeschoben. Die Papiere der größten US-Kaufhauskette stiegen um rund zehn Prozent auf 30,20 Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie fiel mit 2,82 Dollar elf Cent höher aus als von Analysten im Schnitt vorhergesagt. Vor allem in Geschäften, in denen auch andere Anbieter ihre Waren anboten und die länger als zwölf Monate geöffnet waren, legten die Umsätze stärker als erwartet zu. (Reporter: Meredith Mazzi, bearbeitet von Andrea Lentz; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

