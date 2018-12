MÄRKTE-Rauswurf von Trainer Mourinho beflügelt Manchester-United-Aktie

Frankfurt, 18. Dez (Reuters) - Mit Erleichterung reagieren Aktionäre von Manchester United (ManU) auf den Abgang von Trainer Jose Mourinho. Die in den USA notierten Aktien des schwächelnden englischen Fußballclubs stiegen am Dienstag um bis zu 4,2 Prozent.

Die Clubführung zeigte Mourinho nach der 1:3-Niederlage gegen den FC Liverpool die Rote Karte. Die bisherige Saison des 20-maligen britischen Fußball-Meisters ManU verläuft so schlecht wie zuletzt vor 28 Jahren. Dabei kassierte der Verein 29 Gegentore - so viele wie zuletzt vor 56 Jahren. Der Verein liegt 19 Punkte hinter Tabellenführer FC Liverpool, der von dem Deutschen Jürgen Klopp trainiert wird. Elf Punkte trennen ManU von einem Champions-League-Platz. Der Verein will binnen 48 Stunden einen Nachfolger präsentieren.