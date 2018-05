MÄRKTE-Mastercard nach Quartalsgewinn auf Rekordhoch

Frankfurt, 02. Mai (Reuters) - Mit einem unerwartet hohen Quartalsgewinn hat Mastercard am Mittwoch den Anlegern in New York Kauflaune gemacht. Die Aktien des Kreditkartenanbieters stiegen um 4,4 Prozent auf ein Rekordhoch von 188,13 Dollar. Der Wert der abgewickelten Transaktionen in den USA - dem größten Markt des Visa-Rivalen - stieg um 10,5 Prozent auf 419 Milliarden Dollar. Auch international setzten die Kunden Mastercard häufiger ein. Der Gewinn je Aktie fiel bereinigt mit 1,50 Dollar höher als von Analysten mit 1,25 Dollar erwartet aus.

Die Papiere des im Dow Jones gelisteten Konkurrenten Visa gaben leicht nach. Auch auf längere Sicht schneidet Mastercard an der Börse besser als der Branchenprimus ab, der auf Sicht von zwölf Monaten nur auf ein Kursplus von rund 40 Prozent kommt. Mastercard haben dagegen 55 Prozent zugelegt.