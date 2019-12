MÄRKTE-Scheidung von Großaktionär beflügelt Tinder-Mutter Match

Frankfurt/Bangalore, 19. Dez (Reuters) - Der geplante Ausstieg des Großaktionärs InterActiveGroup (IAC) bei Match stößt bei Anlegern auf viel Gegenliebe. Die Titel des Partner-Vermittlers Match, der unter anderem die Dating-App Tinder anbietet, stiegen am Donnerstag um bis zu 9,4 Prozent. IAC-Papiere gewannen in der Spitze 9,7 Prozent.

Im Rahmen des Deals zahlt Match IAC den Angaben zufolge mit drei Dollar je Aktie aus. Außerdem erhalten die übrigen Eigner der Tinder-Mutter einen neuen Match-Anteilsschein plus drei Dollar je Aktie. Die Kosten für die Auszahlungen in Höhe von insgesamt 840 Millionen Dollar finanziere Match aus Rücklagen und mit Hilfe neuer Schulden. IAC ist bekannt dafür, Beteiligungen wie beim Online-Reisebüro Expedia über komplexe Deals abzustoßen.