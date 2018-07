MÄRKTE-"Barbie"-Hersteller Mattel enttäuscht Anleger

New York, 26. Jul (Reuters) - Nach enttäuschenden Quartalszahlen haben die Anleger in New York am Donnerstag Mattel fallengelassen. Die Aktien des Herstellers von “Barbie”-Puppen stürzten in der Spitze um zehn Prozent auf 14,65 Dollar ab, grenzten im Verlauf aber ihre Verluste ein. Das Unternehmen setzte im zweiten Quartal mit 840,7 Millionen Dollar 13,7 Prozent weniger um als vor Jahresfrist. Analysten hatten einen Erlös von 851,8 Millionen Dollar erwartet. Der um Sondereinflüsse bereinigte Verlust war mit 56 Cent je Aktie größer als von Analysten erwartet. Vor allem die Pleite des Spielzeughändlers Toys ‘R’ Us setzte dem Unternehmen nach eigenen Angaben weiter zu.

Im Rahmen eines Sparprogramms will Mattel massiv Stellen abbauen und Fabriken in Mexiko verkaufen.