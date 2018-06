MÄRKTE-Bericht über Jobabbau-Pläne hievt McDonald's an Dow-Spitze

New York, 07. Jun (Reuters) - Ein Pressebericht über Stellenstreichungspläne hat am Donnerstag den Aktien von McDonald’s Auftrieb gegeben. Sie stiegen um drei Prozent auf 167,48 Dollar und führten damit die Favoriten-Liste im Dow Jones an. Laut “Wall Street Journal” plant die Schnellrestaurantkette eine regionale Umstrukturierung in den USA mit Arbeitsplatzabbau. Die Zeitung berief sich auf ein Schreiben an die Mitarbeiter. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. (Reporter: Uday Sampath in Bangalore, bearbeitet von Andrea Lentz; redigiert von. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

