WDHLG-MÄRKTE-Klinikbetreiber Mediclinic nach Zahlen auf 4-Jahres-Tief

(Berichtigt Rechtschreibfehler in der Überschrift)

Frankfurt, 16. Nov (Reuters) - Wegen eines Gewinnrückgangs werfen Anleger die Aktien von Mediclinic aus ihren Depots. Die in London notierten Titel des südafrikanischen Krankenhaus-Betreibers fielen am Donnerstag um bis zu 6,5 Prozent und waren mit 556 Pence so billig wie zuletzt vor knapp vier Jahren.

Wegen eines schwächelnden Geschäfts in der Schweiz und im Nahen Osten schrumpfe der Halbjahresgewinn um gut elf Prozent auf umgerechnet 94 Millionen Euro. Der Umsatz wuchs dagegen um zehn Prozent auf 1,6 Milliarden Euro.

Im Sog des Großaktionärs Mediclinic rutschten die Titel des britischen Klinik-Betreibers Spire um bis zu 8,4 Prozent. Rechnet man den Dividendenabschlag heraus, lag das Minus bei 7,2 Prozent. Mediclinic ist auch am Schweizer Privatklinik-Betreiber Hirslanden beteiligt.