MÄRKTE-Neue Ziele beflügeln Flugzeug-Zulieferer Meggitt

Frankfurt, 16. Okt (Reuters) - Erneut angehobene Wachstumsziele geben Meggitt Auftrieb. Die Aktien des britischen Flugzeug- und Autoindustrie-Zulieferers stiegen am Dienstag zeitweise um gut zehn Prozent. Das ist der größte Kurssprung seit eineinhalb Jahren.

Dank einer starken Nachfrage nach seinen Flugzeug-Teilen stellte das Unternehmen für das Gesamtjahr ein Umsatzplus von sieben bis acht statt vier bis sechs Prozent in Aussicht. Im Juli hatte es seine Prognosen schon einmal angehoben. Am Ziel für die operative Gewinnmarge von 17,7 bis 18 Prozent hielt Meggitt fest. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Sarah Young. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)