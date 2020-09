MÄRKTE-Britische Industrieholding Melrose sieht Licht - Aktien gefragt

Frankfurt, 03. Sep (Reuters) - Die Hoffnung auf ein Ende der Krise gibt den Aktien der britischen Industrieholding Melrose Industries Auftrieb. Die Papiere schnellten am Donnerstag um bis zu 10,5 Prozent hoch und damit so stark wie seit Mitte Juni nicht mehr.

Das Unternehmen meldete für die erste Jahreshälfte zwar einen Gewinneinbruch um 90 Prozent. In einer Reihe von Märkten seien aber Anzeichen für eine Erholung zu erkennen. “Dies sind außerordentliche Zeiten, auf die wir mit strikten Sparmaßnahmen und Restrukturierungen reagieren”, sagte der Verwaltungsratsvorsitzende Justin Dowley. “Ermutigend ist, dass wir in einigen Schlüsselmärkten eine Verbesserung beim Handel erkennen.” Im Juli hatte das Unternehmen einen Stellenabbau angekündigt. In der zweiten Jahreshälfte werde die Zahl der Mitarbeiter “signifikant” sinken.

In der ersten Jahreshälfte brach der bereinigte Umsatz um 25,8 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro ein. Der Vorsteuergewinn ging auf 45 Millionen Euro zurück.