MÄRKTE-Gewinnsprung beflügelt Finanzinvestor Melrose

Frankfurt, 07. Mrz (Reuters) - Ein Gewinnsprung hievt Melrose an die Spitze des Londoner Auswahlindex FTSE. Die Aktien des auf Firmensanierung spezialisierten Finanzinvestors stiegen am Donnerstag um bis zu 5,4 Prozent auf ein Fünf-Monats-Hoch von 189,75 Pence. Das Unternehmen verdiente 2018 vor Steuern umgerechnet 818 Millionen Euro - fast drei Mal so viel wie im vorangegangenen Jahr. Damit übertraf Melrose die selbst gesteckten Ziele. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

