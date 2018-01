MÄRKTE-Erfolg bei Lungenkrebsstudie schiebt Aktie von Merck & Co an

Frankfurt, 16. Jan (Reuters) - Positive Studienergebnisse bei einem wichtigen Medikament haben die Aktien des US-Pharmakonzerns Merck & Co beflügelt. Die Krebsimmuntherapie Keytruda konnte in Kombination mit zwei Chemotherapien die Überlebenszeit von Lungenkrebs-Patienten, die zuvor noch nicht behandelt worden waren, verlängern, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Aktien stiegen daraufhin um bis zu sechs Prozent und waren damit Spitzenreiter im US-Standardwerteindex Dow Jones. Dabei wechselten innerhalb der ersten 30 Handelsminuten bereits etwa so viele Merck-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Mit den Studienergebnissen wächst der Druck auf den US-Konkurrenten Bristol-Myers und den Schweizer Rivalen Roche, die ebenfalls an Krebsimmuntherapien zur Behandlung von Lungenkrebs in Kombination mit Chemotherapien arbeiten. Deren Aktien fielen jeweils um mehr als drei Prozent.

