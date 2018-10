MÄRKTE-Trüber Ausblick drückt Legoland-Betreiber Merlin

Frankfurt, 16. Okt (Reuters) - Die Warnung vor Kostendruck schlägt Eigner von Merlin in die Flucht. Die Aktien des Betreibers von Freizeitparks und Touristen-Attraktionen fielen am Dienstag in London um bis zu 8,4 Prozent auf ein Sechs-Monats-Tief von 338,7 Pence. Das ist der größte Kursrutsch seit einem Jahr.

Dem Betreiber der Wachsfiguren-Kabinette von Madame Tussauds zufolge stiegen wegen Arbeitskräfte-Mangel in einigen Regionen die Lohnkosten. Außerdem schwächelten die Legoland-Parks. Hier sei der Umsatz seit Jahresbeginn um 0,3 Prozent gesunken, während die Erlöse der Sparte insgesamt, zu der auch der Heide-Park gehört, um 8,3 Prozent gestiegen seien. Bislang sagen Analysten für das Gesamtjahr einen operativen Merlin-Gewinn von umgerechnet 553 Millionen Euro vorher.