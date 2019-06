MÄRKTE-Anleger finden Offerte für Legoland-Betreiber Merlin zauberhaft

Frankfurt, 28. Jun (Reuters) - Eine umgerechnet 6,7 Milliarden Euro schwere Übernahmeofferte beschert Merlin den größten Kurssprung der Firmengeschichte. Die Aktien des Betreibers der Wachsfiguren-Kabinette von “Madame Tussaud” und der “Legoland”-Freizeitparks stiegen am Freitag in London um bis zu 14,3 Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Hoch von 451,5 Pence. Dabei wechselten innerhalb der ersten 15 Handelsminuten bereits mehr als drei Mal so viele Merlin-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Der Lego-Gründerfamilie und der Finanzinvestor Blackstone bieten den Merlin-Eignern den Angaben zufolge 455 Pence je Aktie. Das Management befürwortet die Übernahme. (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)