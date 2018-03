MÄRKTE-Betreiber von Madame Tussauds mit Rekord-Kurssprung

Frankfurt, 01. Mrz (Reuters) - Die Aktien von Merlin Entertainments haben am Donnerstag an der Londoner Börse mit einem Rekord-Kurssprung von knapp dreizehn Prozent geglänzt. Ein wachsender Besucherstrom spülte dem Betreiber des Wachsfigurenkabinetts Madame Tussauds in London im vergangenen Jahr mehr Geld in die Kassen. Die Titel kletterten auf ein Dreieinhalb-Monats-Hoch von 383 Pence.

Das britische Unternehmen, das auch zahlreiche Themenparks wie Legoland, Heide Park sowie das Londoner Riesenrad London Eye betreibt, konnte seine weltweiten Besucherzahlen 2017 um 3,5 Prozent auf eine Bestmarke von 66 Millionen steigern. Der operative Gewinn (Ebitda) kletterte um 9,5 Prozent auf 474 Millionen Pfund (umgerechnet rund 537 Millionen Euro).

Merlin betonte, “sehr zuversichtlich” bezogen auf die langfristigen Geschäftsaussichten zu sein. Im vergangenen Jahr hatte eine Serie von Terroranschlägen in Großbritannien das Geschäft stark beeinträchtigt. Die Aktien waren deshalb auf Jahressicht um 31 Prozent eingebrochen. (Reporter: Paul Sandle, bearbeitet von Anika Ross, redigiert von Patricia Uhlig. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)