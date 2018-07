MÄRKTE-Verkauf von Fußball-Klub beflügelt TV-Sender M6

Frankfurt, 30. Jul (Reuters) - Der geplante Verkauf des Fußball-Klubs Girondins de Bordeaux an einen Finanzinvestor gibt M6 Auftrieb. Die Aktien des französischen TV-Senders stiegen am Montag um bis zu sechs Prozent auf 18,59 Euro. Der französische Erstligist Girondins de Bordeaux habe seit 2010 im Grunde nur rote Zahlen geschrieben, schrieben die Analysten des Vermögensberaters Kepler Cheuvreux in einem Kommentar. Der Verkauf des Verlustbringers könnte den Gewinn 2019 um ein Prozent steigern.

M6 machte keine Angaben, wie viel General American Capital Partners für den Klub zahle. Der Zeitung “Les Echos” zufolge liege der Preis bei rund 100 Millionen Euro. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Alan Charlish, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)