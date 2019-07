MÄRKTE-Maschinenbauer Metso auf Rekordhoch - Fusion mit Outotec

Frankfurt, 04. Jul (Reuters) - Die geplante Fusion mit Outotec hievt die Aktien von Metso auf ein Rekordhoch. Die Papiere des finnischen Spezialmaschinen-Bauers stiegen am Donnerstag um bis zu 11,3 Prozent auf 39,79 Euro. Die Titel des Industrie-Dienstleisters Outotec legten in Helsinki sogar 33 Prozent auf 6,10 Euro zu - so stark wie noch nie.

Metso legt den Angaben zufolge seine Bergbau-Sparte mit dem kleineren Rivalen zusammen und steigt zu einem weltweit führenden Zulieferer für die Erz-Verarbeitung auf. Im vergangenen Jahr hätten die Fusionspartner einen Umsatz von zusammengerechnet 3,9 Milliarden Euro gemacht. Die bisherigen Metso-Eigner hielten künftig 78 Prozent an Metso Outotec. Die Recycling-Sparte von Metso werde eigenständig und in Neles umbenannt.