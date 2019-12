MÄRKTE-Probleme mit Flaggschiff-Fonds setzen Vermögensverwalter M&G zu

Frankfurt, 05. Dez (Reuters) - Turbulenzen beim bisherigen Vorzeige-Immobilienfonds schicken M&G auf Talfahrt. Die Aktien des britischen Vermögensverwalters fielen am Donnerstag um bis zu 4,4 Prozent auf ein Vier-Wochen-Tief von 215 Pence.

Das Unternehmen fror den Fonds ein, so dass Anleger vorerst nicht mehr an ihr Geld kommen. Angesichts des anschwellenden Kapitalabzugs durch Investoren könne M&G Beteiligungen nicht schnell genug verkaufen, um die Kundenwünsche zu bedienen. Durch die Stilllegung wolle man sich Zeit verschaffen. Anleger hätten bislang umgerechnet knapp drei Milliarden Euro abgezogen.

Der Vermögensverwalter machte die anhaltende Verunsicherung wegen des Brexit und den schwächelnden britischen Einzelhandel für diese Entwicklung verantwortlich. Rund 40 Prozent seines Kapitals hat der Fonds in Gewerbe-Immobilien für den Einzelhandel investiert. Der Fonds werde aber weiter aktiv verwaltet, fügte M&G hinzu. So lange er eingefroren sei, erhielten die Kunden einen Rabatt auf die Gebühr von 30 Prozent.