MÄRKTE-Rekordhoch bei Eisenerzpreis beflügelt Bergbaubetreiber

Frankfurt, 28. Mai (Reuters) - Die Hoffnung auf sprudelnde Gewinne zieht Anleger von Bergbaufirmen an. Die Aktien von Anglo American , Antofagasta , BHP Billiton , Fresnillo , Glencore und Rio Tinto stiegen am Dienstag in London um bis zu 3,3 Prozent. Rio-Tinto-Papiere markierten mit 4795 Pence ein Elf-Jahres-Hoch. Genährt wurden diese Spekulationen von der Rekordjagd des Eisenerz-Preises in China, dem größten Abnehmer dieses Rohstoffs. An der chinesischen Börse Dalian stieg der Kurs des Terminkontrakts auf bis zu 774,5 Yuan (112 Dollar) je Tonne. Die Furcht vor dem Ausfall brasilianischer Lieferungen treibe die Preise, sagte Analyst Richard Lu von der Beratungsfirma CRU. Dort droht dem Minenbetreiber Vale zufolge in einem Eisenerz-Tagebau der Bruch eines weiteren Abraum-Damms. Bei einem solchen Unglück Ende Januar waren 230 Menschen ums Leben gekommen. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)