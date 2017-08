MÄRKTE 5-Fallende Erzpreise drücken Bergbauwerte

Frankfurt, 11. Aug (Reuters) - Ein Preisrutsch bei Stahl und Eisenerz hat Minenbetreibern am Freitag zugesetzt. Anglo American , Antofagasta , BHP Billiton , Glencore und Rio Tinto belebten mit Kursverlusten von bis zu 3,3 die fünf letzten Plätze im Londoner Auswahlindex FTSE . In Shanghai verbilligte sich Stahl um 2,7 Prozent auf 3862 Yuan (579 Dollar) je Tonne, nachdem sie vor einigen Tagen auf ein Viereinhalb-Jahres-Hoch gestiegen waren. Der Preis für Eisenerz rutschte am Freitag sogar um 4,7 Prozent auf 536 Yuan (80 Dollar) ab. Ein Grund für die aktuellen Verkäufe am Rohstoffmarkt sei die Warnung des chinesischen Eisen- und Stahlverbands CISA vor einer Spekulationsblase, sagte Analystin Helen Lau vom Brokerhaus Argonaut. Die Regierung habe kein Interesse an großen Kursschwankungen. China ist der weltgrößte Stahlproduzent und Abnehmer von Eisenerz. (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)