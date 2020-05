MÄRKTE-Weitere Impfstoff-Tests kommen bei Moderna-Aktionären gut an

Bangalore, 07. Mai (Reuters) - Der US-Impfstoffentwickler Moderna hat von der US-Medikamentenaufsicht FDA grünes Licht für weitere Tests an Menschen erhalten und will schon bald die nächste Stufe seiner Prüfung einleiten. Bei den Aktionären kommt das gut an, die Aktien legten am Donnerstag im vorbörslichen Handel mehr als 15 Prozent zu.

Die Tests des Impfstoffes mRNA-1273 sollen nun bald in die nächste, mittlere Phase der klinischen Erforschung gehen. Die späte Phase solle zum Sommeranfang beginnen. Eine Zulassung könnte es bei Erfolg dann 2021 geben. Moderna hat als erstes Unternehmen mit klinischen Tests begonnen. Inzwischen werden aber eine Reihe von Impfstoffen an Menschen untersucht, darunter auch der Kandidat des deutschen Unternehmens BioNTech.