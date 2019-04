KORRIGIERT-MÄRKTE-Maersk-Anleger senken Daumen nach Börsengang von Bohrsparte

(Stellt im ersten Absatz klar, dass sich die Kursveränderung auf den ursprünglichen Vortagesschluss bezieht, bei dem die abgespaltene Maersk-Sparte noch nicht herausgerechnet wurde.)

Frankfurt, 04. Apr (Reuters) - Der Börsengang der Öl- und Gasbohrsparte hat Anleger von A.P. Moeller-Maersk nicht überzeugt. Die Aktien der weltgrößten Containerschiff-Reederei brachen an der Kopenhagener Börse am Donnerstag zum bis zu 1080 Kronen oder 12,1 Prozent auf 7812 Kronen ein. Diese Veränderung bezieht auf den ursprünglichen Maersk-Schlusskurs von 8892 Kronen, bei dem die abgespaltene Sparte noch nicht herausgerechnet wurde. Um diese Transaktion bereinigt, notierte die Maersk-Aktie bei 7812 Kronen 0,8 Prozent im Plus.

Die Papiere von The Drilling Company of 1972 kamen in ihren ersten Handelsstunden nicht über 585 Kronen hinaus. Analysten hatten mit Kursen von rund 600 Kronen gerechnet, da das Bohrgeschäft mit einem höheren Wert in den Büchern von Maersk gestanden hatte. Die Sparte wurde durch den Gang an die Börse mit rund 24 Milliarden Kronen (umgerechnet 3,2 Milliarden Euro) bewertet.

Moeller-Maersk verabschiedete sich damit endgültig von seinem Öl- und Gasgeschäft. Bereits 2017 hatte das dänische Unternehmen einen Großteil der Sparte an den französischen Konzern Total verkauft. Moeller Maersk will sich auf das Transport- und Logistikgeschäft konzentrieren.