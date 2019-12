MÄRKTE-Übernahmefantasie erfasst Modebranche

Frankfurt, 05. Dez (Reuters) - Eine mögliche Übernahme des Luxusjacken-Anbieters Moncler durch die Gucci-Mutter Kering schürt Hoffnungen auf weitere Zusammenschlüsse in der Branche. Moncler-Aktien stiegen am Donnerstag um knapp elf Prozent. In ihrem Windschatten gewannen die Titel der italienischen Modefirmen Salvatore Ferragamo und Tod’s jeweils mehr als vier Prozent. In Deutschland notierten die Papiere von Hugo Boss zeitweise 2,8 Prozent im Plus.

Einem Medienbericht zufolge hat Kering die Fühler nach Moncler ausgestreckt. Es sei aber ungewiss, ob die Verhandlungen zu einem Zusammenschluss führten.