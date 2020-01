MÄRKTE-Oreo-Hersteller Mondelez überzeugt mit Umsatzsprung

Frankfurt, 30. Jan (Reuters) - Der Konsumgüterkonzern Mondelez hat Anleger mit einem Umsatzsprung im Schlussquartal erfreut. Die Aktien legten am Donnerstag vorbörslich an der Wall Street bis zu 2,6 Prozent zu.

Der für seine Keksmarken Oreo und Chips Ahoy bekannte Konzern konnte vor allem in entwickelten Ländern mehr Snacks verkaufen und seine Umsätze so stärker steigern als erwartet.

Im ersten Quartal rechnet Mondelez allerdings mit Einbußen aufgrund des Coronavirus. Momentan bleiben wegen des sich ausbreitenden Virus zwei Fabriken in China geschlossen. China steuert am Gesamtumsatz 4,5 Prozent bei. Es sei zu früh, um die wirtschaftlichen Folgen zu beziffern, teilte Konzernchef Dirk Van de Put mit.