MÄRKTE-Hoffnung auf Sanierung beflügelt Krisenbank Monte Paschi

Frankfurt, 05. Apr (Reuters) - Ermutigende Aussagen des Managements zum Fortschritt bei der Sanierung der Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) ermuntern Anleger zum Einstieg. Die Aktien des ältesten Geldhauses der Welt stiegen am Donnerstag in Mailand um bis zu 11,5 Prozent auf 2,85 Euro.

Der Vorstandsvorsitzende Marco Morelli und Finanzchef Andrea Rovellini hätten sich am Mittwoch in Einzelgesprächen mit Investoren zuversichtlich geäußert, die von der EU geforderten Vorgaben zu erfüllen, sagten zwei beteiligte Fondsmanager. Bis Mitte 2018 soll die Bank faule Kredite im Volumen von 25 Milliarden Euro verkaufen. Weitere Problemdarlehen im Volumen von 5,4 Milliarden Euro folgen den Plänen zufolge bis Ende 2019. Damit würde die Quote auf 14 Prozent aller ausstehenden Kredite sinken. Dies ist aber immer noch fast drei Mal so viel wie im europäischen Durchschnitt. Italiens viertgrößte Bank musste im Sommer 2017 mit 8,1 Milliarden Euro an staatlichen Geldern gerettet werden. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Maiya Keidan und Paola Arosio, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)