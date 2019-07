MÄRKTE-Monte dei Paschi steigen nach Anleihe-Emission

Frankfurt, 04. Jul (Reuters) - Erleichtert haben Anleger auf eine gelungene Anleihe-Emission der italienischen Bank Monte dei Paschi reagiert. Die Aktien des Institutes, das wegen eines Bergs an faulen Krediten in Schieflage geraten und 2017 vom Staat gerettet werden musste, legten am Donnerstag in Mailand um bis zu 13,4 Prozent zu.

Erstmals seit zwei Jahren begab die Bank wieder vorrangig besicherte Unternehmens-Anleihen (Senior Bonds). Die Papiere mit dreijähriger Laufzeit und einem Volumen von 500 Millionen Euro wurden mit vier Prozent verzinst. Die Bank komme beim Abbau von Risiken voran, sagte ein Händler. “Der Kursanstieg heute bedeutet aber nicht, dass es keine Probleme gibt”, sagte ein anderer Marktteilnehmer. “Die Bewertung der Aktien ist ziemlich niedrig, deswegen gibt es mehr Aufwärtspotenzial und sie reagieren stärker auf ein insgesamt günstigeres Szenario für italienische Vermögenswerte.”

Italienische Bankenwerte waren am Donnerstag insgesamt gefragt, nachdem die EU-Kommission im Haushaltsstreit mit Italien vorerst keine Sanktionen mehr vorantreiben will. Der Branchenindex stieg um 2,7 Prozent.