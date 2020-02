MÄRKTE-Monte-Paschi im Plus - Wirtschaftsminister zuversichtlich

Frankfurt, 19. Feb (Reuters) - Italiens Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri hat sich zuversichtlich zu einer Lösung für die vom Staat gerettete Bank Monte dei Paschi di Siena geäußert und damit die Aktien beflügelt. Sie legten am Mittwoch zeitweise 7,6 Prozent zu und notierten mit knapp 2,04 Euro so hoch wie seit Oktober 2018 nicht mehr.

Gualtieri sagte Radio Capital, eine Lösung für das vom Staat kontrollierte Geldhaus werde am Markt "innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens gefunden". Italien hatte die älteste Bank der Welt 2017 vor dem Kollaps gerettet. Jahrelange Misswirtschaft hatte zuvor die faulen Kredite nach oben getrieben. Die Regierung in Rom muss aber nach Vorgaben der EU-Kommission die Bank bis Ende kommenden Jahres wieder privatisieren.