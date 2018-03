MÄRKTE-Anleger honorieren Morphosys-Zahlen auf den zweiten Blick

Frankfurt, 13. Mrz (Reuters) - Mit seinem Zahlenwerk hat Morphosys am Dienstag den Anlegern auf den zweiten Blick doch noch Kauflaune gemacht. Nach einem schwächeren Handelsauftakt drehten die Aktien ins Plus und lagen am Mittag mit 86,80 Euro 4,8 Prozent höher. Das Biotechunternehmen hat für das laufende Jahr zwar einen höheren operativen Verlust angekündigt. Doch sprachen Analysten insgesamt von einer Bilanz im Rahmen der Erwartungen. Aktualisierte Studiendaten zu einem Blutkrebsprogramm (MOR208) hätten frühere Resultate bestätigt, schrieben die Analysten von Independent Research.“Die Wandlung hin zu einem Unternehmen, das Umsätze aus eigenen Produktverkäufen generiert, kommt aus unserer Sicht voran.” Die Analysten versahen ihre Kaufempfehlung daher mit einem auf 97 von 93 Euro erhöhten Kursziel.

Seit Jahresbeginn haben die im TecDax gelisteten Aktien über 13 Prozent gewonnen, während der Index selbst etwa acht Prozent zulegte.

