MÄRKTE-Morphosys strebt an die Nasdaq

Frankfurt, 09. Apr (Reuters) - Die Biotechnologiefirma Morphosys will an die US-Technologiebörse Nasdaq gehen. Dazu sei die Ausgabe von bis zu 8,3 Millionen ADS-Papieren (American Depositary Shares) eingeleitet worden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die ADS sollen am Nasdaq Global Market unter dem Tickersymbol MOR gelistet werden. Die den ADS unterliegenden neuen Stammaktien würden aus dem genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre ausgegeben und repräsentierten - einschließlich der Option der Konsortialbanken zum Kauf weiterer ADS - bis zu 8,1 Prozent des Grundkapitals von Morphosys vor Vollzug des Angebots.

Der endgültige Preis der ADS werde im wesentlichen auf Basis des Xetra-Schlusskurses der Morphosys-Aktie an der Frankfurter Börse ermittelt, teilte die Firma mit. Dies werde voraussichtlich kommende Woche geschehen.

Die Morphosys-Aktien notierten am Montag in einem freundlichen Marktumfeld bei 79,25 Euro und lagen damit 0,5 Prozent höher.