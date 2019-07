MÄRKTE-US-Pharmakonzern Mylan winkt größter Tagesgewinn seit 2000

Frankfurt, 29. Jul (Reuters) - Dank der geplanten Fusion mit einer Sparte des amerikanischen “Viagra”-Machers Pfizer stehen die Aktien des heimischen Rivalen Mylan vor dem größten Tagesgewinn seit fast 20 Jahren. Sie gewannen im vorbörslichen US-Geschäft gut 22 Prozent auf 22,55 Dollar. Pfizer-Titel bewegten sich dagegen kaum.

Insidern zufolge will Pfizer sein Geschäft mit Arzneien, deren Patentschutz abgelaufen ist, mit Mylan zusammenlegen. Dessen Aktionäre würden 40 Prozent an dem künftigen Pharma-Unternehmen halten. Ein Zusammenschluss wäre sinnvoll, weil dadurch ein führender Generika-Anbieter entstehe, schrieb Analyst Timothy Chiang vom Brokerhaus BTIG. Sein Kollege Ken Cacciatore vom Vermögensverwalter Cowen äußerte sich dagegen skeptisch. Durch die Fusion ändere sich nichts an der Tatsache, dass das Geschäft schwächele.