MÄRKTE-Mynaric mit erfolgreichem Börsendebüt

Frankfurt, 30. Okt (Reuters) - Der Laser-Spezialist Mynaric hat am Montag in Frankfurt zur Börsenpremiere die Anleger angelockt. Die Aktien stiegen bis auf 58,78 Euro - ein Plus von knapp neun Prozent zum Ausgabekurs von 54,00 Euro. Der Bruttoemissionserlös von 27,3 Millionen Euro soll vorrangig für den Aufbau einer Serienproduktion verwendet werden, teilte das bei München ansässige Unternehmen mit. Dafür seien Investitionen in Messsysteme und Montagekapazitäten erforderlich. Die Aktien werden im Wachstumssegment “Scale”, das Anfang März von der Frankfurter Börse ins Leben gerufen wurde, gelistet. Mynaric hatte bis zu 506.000 Aktien aus Kapitalerhöhung und Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) in einer Preisspanne von 45 bis 54 Euro angeboten.

Begleitet wurde der Börsengang von Hauck & Aufhäuser. Das Unternehmen wurde 2009 von ehemaligen Mitarbeitern des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) gegründet. “Es gibt großes Interesse an unseren Produkten zur Realisierung des Internet über den Wolken”, sagte Vorstandschef Wolfram Peschko. Mit den Mitteln aus dem Börsengang solle deutliches Wachstum generiert werden. Mynaric ist Hersteller von Laserkommunikations-Technologien für kabellose Datenübertragung in der Luft und im Weltall. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)