MÄRKTE-VW-Partner Navistar hebt Prognose - Kurs schwankt stark

New York, 05. Jun (Reuters) - Der US-Lkw-Bauer Navistar, an dem Volkswagen beteiligt ist, hat mit einer Anhebung der Umsatzprognose die Anleger am Dienstag zeitweise in Kauflaune versetzt. Die in New York gelisteten Aktien stiegen um bis zu 7,5 Prozent auf 41,38 Dollar, grenzten dann aber die Gewinne rasch wieder ein und drehten über zwei Prozent ins Minus. VW notierten im Dax mit 164,10 Euro gut ein Prozent höher.

Navistar hatte seine Jahresumsatzprognose auf 9,75 bis 10,25 Milliarden Dollar angehoben von bislang 9,25 bis 9,75 Milliarden. Auch würden in den USA und Kanada voraussichtlich mit 380.000 bis 410.000 Stück mehr Lastwagen und Busse verkauft werden als bislang mit 360.000 bis 390.000 angenommen, teilte das Unternehmen mit. (Reporter: Sanjana Shivdas in Bangalore, bearbeitet von Andrea Lentz; redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)