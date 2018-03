MÄRKTE-Nemetschek nach Zahlen auf Rekordkurs

Frankfurt, 29. Mrz (Reuters) - Mit seiner Bilanz und dem Ausblick hat Nemetschek am Donnerstag seinen Aktien weiteren Schub gegeben. Die Titel des Bausoftwareherstellers sprangen um 13,8 Prozent in die Höhe auf ein Rekordhoch von 93,50 Euro. Das seien solide Zahlen und der Ausblick sei ebenfalls ganz gut, schrieben die Analysten von Baader Helvea. Allerdings habe die Firma Gegenwind von der Wechselkursseite, was noch nicht in der Prognose berücksichtigt sei. Die Analysten bekräftigten daher nur ihre “hold”-Einstufung mit einem Kursziel von 73 Euro.

Auch Händler rechneten eher mit Gewinnmitnahmen. Die Aktien haben per Mittwochabend im laufenden Quartal knapp zehn Prozent gewonnen. Sollten sie das Plus bis Handelsschluss behaupten, würden sie das Quartal mit einem Gewinn von über 20 Prozent abschließen. In den vergangenen fünf Handelstagen hatten die Aktien allerdings schon Federn gelassen und wie der TecDax mehr als sechs Prozent eingebüßt.

Nemetschek hat für das laufende Jahr ein Umsatzwachstum im “prozentual klar zweistelligen” Bereich in Aussicht gestellt. Die operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) werde trotz hoher Investitionen weiter im angestrebten Korridor von 25 bis 27 Prozent liegen. Bis zum Jahr 2020 soll der Umsatz auf mehr als 600 Millionen Euro steigen. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)