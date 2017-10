MÄRKTE-Softwarefirma Nemetschek kann mit Zahlen nicht überzeugen

Frankfurt, 27. Okt (Reuters) - Mit Verkäufen haben Anleger auf das Quartalsergebnis von Nemetschek reagiert. Die Aktien der Softwarefirma fielen um 2,6 Prozent.

Das Unternehmen steigerte den Umsatz um 14,3 Prozent auf 95,8 Millionen Euro und den operativen Gewinn um 18,1 Prozent auf 24,8 Millionen Euro. Außerdem bekräftigte es die Gesamtjahresziele. Die Erwartungen der Anleger seien aber hoch, betonte Analyst Knut Woller von der Baader Helvea Bank. Beim Betriebsergebnis für das Gesamtjahr lägen sie bislang über den Prognosen von Nemetschek. In den vergangenen Wochen hatten die Aktien der Firma gut 16 Prozent zugelegt - rund vier Mal so stark wie der Technologie-Index TecDax. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)