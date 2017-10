MÄRKTE-Teurere Abos hieven Netflix-Aktie auf Rekordhoch

Bangalore, 05. Okt (Reuters) - Die Aktie des US-Streaminganbieters Netflix ist am Donnerstag nach der ersten Preisanhebung in den USA seit zwei Jahren auf ein Rekordhoch gestiegen. Das Papier kletterte um bis zu 4,5 Prozent auf 192,80 Dollar. Die Firma hatte zuvor bekanntgegeben, die Kosten bei zwei von drei verschiedenen Monatsabonnements anzuziehen. Lediglich das Basisangebot wird demnach künftig weiterhin für 7,99 Dollar im Monat zu haben sein.

“Die meisten Investoren sind überzeugt davon, dass Netflix seine Dienste den Kunden weit unter Wert verkauft und befürworten deswegen höhere Preise”, sagte Analyst Rob Sanderson von der Investmentfirma MKM Partners. Konkurrenzangebote von HBO und Hulu sind beispielsweise teurer. Analyst Mark Mahaney von RBC Capital Markets rechnete damit, dass die Preisanhebungen zu höheren Umsätzen bei dem Anbieter von Serien wie “House of Cards” und “Orange is the New Black” führen dürften. (Reporter: Supantha Mukherjee, bearbeitet von Nadine Schimroszik, redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)